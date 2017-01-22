"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту", "Бетис" и "Спортинг" поделили очки

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" с минимальным счетом переиграл "Сельту" – 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Хуанми.

В параллельной встрече "Бетис" и "Спортинг" не смогли выявить сильнейшего.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Реал Сосьедад" – "Сельта" – 1:0 (0:0)

Гол: Хуанми, 72 (1:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Гранеро, Каналес (Гастаньяга, 80), Сурутуса, Вела (Хаби Прието, 71), Хуанми, Виллиан Жозе (Ойярсабаль, 63).

"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Фонтас, Планас, Гомес, Эрнандес, Хосабед Санчес (Радоя, 68), Систо, Диоп (Аспас, 83), Росси, Сенье (Гвидетти, 73).

Предупреждения: Планас, 28. Берчиче, 66. Росси, 79. Хуанми, 86.

Судья: Дель Серро Гранде.

22 января. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.

"Бетис" – "Спортинг" – 0:0

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Дурмиси, Бруно Гонсалес, Донк, Мартен (Науэль Лейва, 83), Брашанац (Петрос, 53), Себальос, Рубен Кастро, Зозуля (Алегрия, 52).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Лильо Кастельяно, Лопес, Бабен, Хави Торрес, Кармона (Бурги, 86), Касес, Родригес Ромеро (Мойсес Гомес, 61), Чоп (Кастро, 76).

Предупреждения: Бабен, 21. Себальос, 59. Лильо Кастельяно, 84. Бруно Гонсалес, 90+3.

Судья: Ундиано Мальенко.

22 января. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).