"Реал Сосьедад" одержал волевую победу над "Осасуной"

Матч 21-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" переиграл "Осасуну" – 3:2. Отметим, что в составе памплонцев дебютировал экс-вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу, арендованный у "ПСЖ".

Чемпионат Испании

Ла Лига

21-й тур

"Реал Сосьедад" – "Осасуна" – 3:2 (0:1)

Голы: Кодро, 25 (0:1). Навас, 62 (1:1). Вела, 72 (2:1). Хуанми, 77 (3:1). Леон, 79 (3:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Элустондо, Одриосола, Хаби Прието (Каналес, 90+1), Гранеро, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 77), Виллиан Жозе (Сурутуса, 56).

"Осасуна": Сиригу, Гарсия, Карлос Клерк, Боннин, Де лас Куэвас (Торрес, 63), Ойер, Тьенса, Чаушич, Беренгер, Ривьер (Хайме Ромеро, 78), Кодро (Леон, 71).

Предупреждения: Берчиче, 5. Чаушич, 50. Ильярраменди, 75. Торрес, 90.

Судья: Хайме Латре.

5 февраля. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.