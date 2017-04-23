В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" одержал победу над "Депортиво" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Виллиан Жозе.

Чемпионат Испании

Ла лига

33-й тур

"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 1:0 (1:0)

Гол: Виллиан Жозе, 28 (1:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль (Гранеро, 90), Вела (Каналес, 73), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).

"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Борхес, Алекс Бергантиньос, Эмре Чолак (Хоселу, 70), Фажр (Бруну Гама, 81), Какюта (Джон, 56), Андоне.

Предупреждения: Альбентоса, 44. Навас, 45. Фажр, 50. Алекс Бергантиньос, 70.

Судья: Окон Арраис.

23 апреля. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.