В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" одержал победу над "Депортиво" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Виллиан Жозе.
Чемпионат Испании
Ла лига
33-й тур
"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 1:0 (1:0)
Гол: Виллиан Жозе, 28 (1:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль (Гранеро, 90), Вела (Каналес, 73), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).
"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Борхес, Алекс Бергантиньос, Эмре Чолак (Хоселу, 70), Фажр (Бруну Гама, 81), Какюта (Джон, 56), Андоне.
Предупреждения: Альбентоса, 44. Навас, 45. Фажр, 50. Алекс Бергантиньос, 70.
Судья: Окон Арраис.
23 апреля. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/