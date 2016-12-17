"Реал Сосьедад" обыграл "Гранаду" и вернулся на пятое место

"Реал Сосьедад" в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде "Гранаду" со счетом 2:0. Этот результат позволил команде вернуться на пятое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1
16-й тур
"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)
Голы: Хон Баутиста, 56 (0:1). Хуанми, 69 (0:2).
"Гранада": Очоа, Ломбан, Сонье, Тито (Буэно, 71), Габриэл Силва, Карсела-Гонсалес, Сампер, Перейра, Бога, Тораль (Ангбан, 46), Кравец (Понсе, 71).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Карлос Мартинес (Сальдуа, 60), Мартинес, Хаби Прието, Гранеро, Ильярраменди, Ойярсабаль (Хон Баутиста, 54), Вела, Хуанми (Каналес, 83).
Предупреждение: Гранеро, 53.
Судья: Окон Арраис.