"Реал Сосьедад" обыграл "Гранаду" и вернулся на пятое место

"Реал Сосьедад" в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде "Гранаду" со счетом 2:0. Этот результат позволил команде вернуться на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

"Гранада" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)

Голы: Хон Баутиста, 56 (0:1). Хуанми, 69 (0:2).

"Гранада": Очоа, Ломбан, Сонье, Тито (Буэно, 71), Габриэл Силва, Карсела-Гонсалес, Сампер, Перейра, Бога, Тораль (Ангбан, 46), Кравец (Понсе, 71).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Карлос Мартинес (Сальдуа, 60), Мартинес, Хаби Прието, Гранеро, Ильярраменди, Ойярсабаль (Хон Баутиста, 54), Вела, Хуанми (Каналес, 83).

Предупреждение: Гранеро, 53.

Судья: Окон Арраис.