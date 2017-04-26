"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию", "Осасуна" покинула Ла Лигу

"Реал Сосьедад" на выезде нанес поражение "Валенсии" в матче 34-го тура чемпионата Испании – 3:2. В другом матче Ли Лиги "Леганес" на своем поле разгромил "Лас-Пальмас" со счетом 3:0.

Стоит отметить, что после победы "Леганеса" "Осасуна", которая была разгромлена "Барселоной" со счетом 1:7, покинула высший дивизин.

Чемпионат Испании

Ла Лига

34-й тур

"Леганес" – "Лас-Пальмас" – 3:0 (0:0)

Голы: Лусиану, 55 (1:0). Герреро, 59 (2:0). Лусиану, 61 – с пенальти (3:0).

"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Мантовани, Рико (Бустинса, 88), Рубен Перес, Тимор, Габриэл (Буэно, 64), Самуэль Гарсия, Герреро (Эль-Жар, 69), Лусиану.

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Бигас, Элдер Лопеш, Лемос, Симон, Момо, Монторо (Хави Кастельяно, 69), Эрнан (Халилович, 77), Хесе, Тана, Экспосито (Меса, 77).

Предупреждение: Тимор, 42.

Судья: Виканди Гарридо (Испания).

26 апреля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" – 2:3 (0:2)

Голы: Диегу Алвес, 1 – в свои ворота (0:1). Виллиан Жозе, 30 – с пенальти (0:2). Ойярсабаль, 65 (0:3). Нани, 68 – с пенальти (1:3). Дзадза, 72 (2:3).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра (Лато, 45), Монтойя, Сантос, Перес, Солер, Нани (Мина, 69), Орельяна, Дзадза, Эль-Хаддади (Жоау Канселу, 62).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес (Элустондо, 45), Одриосола, Хаби Прието, Каналес (Гранеро, 75), Сурутуса, Ильярраменди, Хуанми, Виллиан Жозе (Ойярсабаль, 52).

Предупреждения: Хуанми, 21. Сикейра, 28. Гарай, 29. Мартинес, 43. Дзадза, 47. Виллиан Жозе, 49. Жоау Канселу, 81.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

26 апреля. Валенсия. Стадион Mestalla.