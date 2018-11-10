"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Леванте"

"Леванте" потерпел домашнее поражение от "Реал Сосьедад" в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
12-й тур
"Леванте" - "Реал Сосьедад" - 1:3 (1:0)
Голы: Чема, 4 (1:0). Эрнандез, 73 (1:1). Хуанми, 77 (1:2). Оярсабаль, 83 (1:3).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Постиго, Пьер, Чема, Кампанья, Прцич (Рохер, 84), Барди, Хасон (Саймон, 90+1), Моралес, Боатенг, Майораль (Коке, 77).
"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Льоренте, Элустондо, Эрнандез, Горосабель (Сурутуса, 46), Ильярраменди, Субельдия (Хуанми, 56), Виллиан Жозе, Янузай, Оярсабаль.
Предупреждения: Боатенг, 13. Чема, 24. Моралес, 49. Ильярраменди, 53. Барди, 65. Кампанья, 76. Ойер Оласабаль, 88.
Судья: Медье Хименес .
9 ноября. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".
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