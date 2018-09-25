"Реал Соседад" и "Райо Валькано" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 2:2. Команду из Сан-Себастьяна от поражения спас Виллиан Хосе, забивший мяч на 78-й минуте.
Чемпионат Испании
Лига 1
6-й тур
"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 2:2 (1:2)
Голы: Баутиста, 5 (1:0). Адвинкула, 31 (1:1). Трехо, 36 - с пенальти (1:2). Виллиан Жозе, 78 (2:2).
"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Родригес, Пардо (Виллиан Жозе, 63), Мерино, Субельдия (Ильярраменди, 61), Сангальи (Сурутуса, 77), Оярсабаль, Баутиста.
"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо, Медран (Имбула, 65), Комесанья, Какюта, Бебе (Эмбарба, 71), Рауль де Томас (Алегрия, 76).
Предупреждения: Субельдия, 15. Адвинкула, 61. Какюта, 62. Морено, 77. Мерино, 81. Сальдуа, 89. Трехо, 90+1.
Судья: Мартинес Мунуэра.
25 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".