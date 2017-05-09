"Реал" согласился заплатить "Атлетико" 30 миллионов евро за Тео Эрнандеза

"Реал" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Атлетико" Тео Эрнандеза, сообщает AS. И эта сумма превышает ту, что прописана в контракте в виде отступных, на 6 миллионов.

"Королевский клуб" согласился на условия руководства "матрасников" в связи с тем, что "сливочные" сначала провели переговоры с игроком, а только потом поставили в известность "Атлетико", что является нарушением правил ФИФА. У представителей "индейцев" состоялся разговор с французом, выступающим на правах аренды в "Алавесе". В результате него они убедились, что игрок хочет перебраться на "Сантьяго Бернабеу".