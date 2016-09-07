12:05 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" сменит технического спонсора, заключив контракт на 120 миллионов евро

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В ближайшее время "Реал"​ планирует сменить технического спонсора, утверждает OK Diario. По информации источника, мадридский клуб заключит спонсорский контракт с Nike на сумму 120 миллионов евро в год. В данный момент поставщиком экипировки "Реала" является Adidas, который приносит в бюджет клуба 44,6 миллиона евро в год по контракту до конца сезона-2019/20.

Отмечается, что руководство "Королевского клуба" недовольно тем фактом, что "Манчестер Юнайтед", который будет выступать в Лиге Европы, получает от Adidas 98,4 миллиона евро в год, а "Реал", выигравший за последние 3 года дважды Лигу чемпионов, в 2,2 раза меньше.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3600448

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