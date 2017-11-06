"Реал" следит за ситуацией вокруг Неймара

Президент "Реала" Флорентино Перес следит за развитием ситуации вокруг нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает El Mundo Deportivo, Перес поддерживает контакт с семьей Неймара на случай, если форвард захочет покинуть "ПСЖ". Ранее появилась информация о разногласиях между игроком и наставником парижан Унаи Эмери, чьи методы работы раздражают бразильца.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из "Сантоса" в 2013 году. Тогда им интересовался и "Реал".