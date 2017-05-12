"Реал" сегодня подпишет Винисиуса Жуниора?

"Реал" планирует в ближайшие часы оформить сделку по приобретению нападающего "Фламенго" Винисиуса Жуниора, сообщает Globo. Бразильский клуб за 16-летнего игрока получит 45 миллионов евро. По контракту форвард проведет как минимум один год в аренде в составе своей нынешней команды.

Отметим, контракт Жуниора с "Фламенго" действует до 2019 года. Игрок не провел ни одного матча за основную команду, но успел засветиться в молодежной сборной Бразилии (U-17). В этом году он стал лучшим бомбардиром на чемпионате Южной Америки для 17-летних, забив семь мячей.