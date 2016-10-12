"Реал" сделает Крооса самым высокооплачиваемым немецким игроком

"Реал" продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом до 2022 года, информирует Bild. При этом зарплата хавбека сборной Германии составит 20 миллионов евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым немецким игроком в истории. Сейчас он получает 10,9 миллиона.



На данный момент самым высокооплачиваемым немецким игроком является нападающий "Баварии" Томас Мюллер. Его зарплата составляет 15 миллионов евро в год. Полузащитник Бастиан Швайнштайгер в "Манчестер Юнайтед" зарабатывает 14 миллионов, а хавбек Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити" – 12.

Напомним, Кроос перешел из "Баварии" в "Реал" в 2014 году за 30 миллионов евро.