09:25 | Футбол — Испания

"Реал" решил продать Бензема после матча с "Барселоной"

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Нападающий "Реала" Карим Бензема может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна. По информации Don Balon, руководство мадридцев приняло такое решение после проигрыша "Барселоне" со счетом 0:3.

Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что руководство "Реала" намерено обратиться в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову. Россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в клуб из Мадрида.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").

 

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