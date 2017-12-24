"Реал" решил продать Бензема после матча с "Барселоной"

Нападающий "Реала" Карим Бензема может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна. По информации Don Balon, руководство мадридцев приняло такое решение после проигрыша "Барселоне" со счетом 0:3.
Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что руководство "Реала" намерено обратиться в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову. Россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в клуб из Мадрида.
Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Интер Милан
- Краснодар
- Карим Бензема
- Федор Смолов
- Алексис Санчес
- Лейпциг (футбол)
- Мауро Икарди
- Тимо Вернер
Roma_Totti
Почему нет Дзюбы в шорт-листе, сейчас его легче купить.
10:26