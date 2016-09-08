19:33 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал": решение ФИФА противоречит самым элементарным нормам санкционного права

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"Реал" отреагировал на решение ФИФА, согласно которому клубу в течение ближайших двух трансферных окон запрещена любая деятельность по переходам игроков. Мадридцы сообщили о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Полное заявление "Реала":

Комментируя решение ФИФА, "Реал" сообщает следующее:

1. Мы сожалеем о принятом решении, которое, очевидно, является несправедливым и противоречащим самым элементарным нормам санкционного права.

2. Клуб намерен подать апелляцию в CAS, требуя полную отмену запрета на трансферы.

3. "Реал" попросит в ускоренном режиме рассмотреть нашу апелляцию, чтобы получить решение CAS в кратчайшие сроки.

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PapaBeer

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