"Реал" разгромлен "Севильей"! "Барселона" тоже проиграла

"Севилья" разгромила "Реал" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 3:0. Дубль оформил Андре Силва, еще один мяч провел Виссам Бен Йеддер.
"Реал" упустил шанс выйти на первое место. Ранее сегодня лидер таблицы "Барселона" уступила "Леганесу".
Уже завтра "Барсу" и "Реал" по очкам может догнать "Алавес", если выиграет у "Хетафе".
"Реал" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Команды сыграют 2 октября в Москве и 12 декабря в Мадриде.
"Севилья" играет в одной группе Лиги Европы с "Краснодаром". Матчи состоятся 4 октября в России и 13 декабря в Испании.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Севилья" - "Реал" - 3:0 (3:0)
Голы: Андре Силва, 17 (1:0). Андре Силва, 21 (2:0). Бен Йеддер, 39 (3:0).
"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Кьер, Хесус Навас, Сарабия, Банега (Меса, 90+1), Ф.Васкес, Арана (Нолито, 85), Бен Йеддер (Промес, 69), Андре Силва.
"Реал": Куртуа, Начо (Л.Васкес, 59), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Себальос, 70), Каземиру, Кроос, Бэйл, Бензема (Диас, 59), Асенсио.
Предупреждения: Бэйл, 27. Ф.Васкес, 34. Кроос, 64. Модрич, 65. Банега, 74. Сарабия, 79. Диас, 87.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
26 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
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http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/