"Реал" разгромил "Жирону" благодаря дублю Бензема и двум пенальти

"Реал" в матче 2-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл "Жирону" - 4:1. Хозяева открыли счет в этой встрече усилиями полузащитника Борхи Гарсии, но затем мадридцы дважды забили с пенальти - 11-метровые реализовали Серхио Рамос и Карим Бензема.

Третий мяч "Реала" забил Гарет Бэйл. В конце игры Бензема забил еще один гол и установил окончательный счет.

Мадридцы одержали вторую победу на старте и вместе с "Барселоной" лидируют в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Жирона" - "Реал" - 1:4 (1:1)

Голы: Борха, 16 (1:0). Серхио Рамос, 39 - с пенальти (1:1). Бензема, 52 - с пенальти (1:2). Бэйл, 59 (1:3). Бензема, 80 (1:4).

"Жирона": Буну, Порро (Адай, 79), Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранель, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 71), Тимор, Порту, Лосано (Стуани, 58), Борха.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу (Варан, 60), Кроос, Каземиру, Иско (Модрич, 77), Бэйл (Васкес, 87), Бензема, Асенсио.

Предупреждения: Порро, 33. Муньеса, 65. Карвахаль, 67. Бензема, 86. Васкес, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра.

26 августа. Жирона. Стадион Montilivi.