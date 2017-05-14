"Реал" разгромил "Севилью", Роналду оформил дубль

"Реал" разгромил "Севилью" в матче 37-го тура чемпионата Испании. Дубль в составе мадридцев оформил Криштиану Роналду. Первый мяч стал для него юбилейным, 400-м, за "Реал".

"Королевский клуб" забивает уже 62 матча подряд и побил рекорд клубов из топ-6 европейских чемпионатов.

В турнирной таблице "Реал" продолжает идти на втором месте, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям, однако подопечные Зинедина Зидана провели на одну игру меньше.

Чемпионат Испании

Ла лига

37-й тур

"Реал" - "Севилья" - 4:1 (2:0)

Голы: Начо, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 23 (2:0). Йоветич, 49 (2:1). Криштиану Роналду, 78 (3:1). Кроос, 84 (4:1).

"Реал": Навас, Данилу, Серхио Рамос, Варан, Начо, Кроос, Асенсио, Ковачич (Модрич, 72), Родригес (Каземиру, 61), Мората (Васкес, 61), Криштиану Роналду.

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Лангле, Корреа, Краневиттер, Н`Зонзи, Крун-Дели, Витоло, Йоветич.

Предупреждения: Данилу, 39. Мората, 56. Меркадо, 69. Корреа, 80. Начо, 80. Васкес, 83.

Судья: Ундиано Мальенко.

Трансляция матча "Реал" – "Севилья"