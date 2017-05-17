"Реал" разгромил "Сельту" и вышел в лидеры чемпионата за тур до конца сезона

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях с крупным счетом обыграл "Сельту" – 4:1. Дублем в составе мадридцев отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по голу забили форвард Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. У хозяев поля отличился Йон Гвидетти.
Благодаря этой победе мадридцы вышли в единоличные лидеры ла лиги за тур до конца сезона. "Реал" опережает "Барселону" на три очка. Каталонцы станут чемпионами, если в следующем туре обыграют дома "Эйбар", при этом "Королевский клуб" в гостях уступит "Малаге".
Чемпионат Испании
Ла лига
21-й тур
"Сельта" – "Реал" – 1:4 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду, 10 (0:1). Криштиану Роналду, 48 (0:2). Гвидетти, 69 (1:2). Бензема, 70 (1:3). Кроос, 88 (1:4).
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Аспас, Васс, Эрнандес, Хосабед Санчес (Диас, 72), Систо (Диоп, 80), Гвидетти (Бовю, 86).
"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Иско (Васкес, 84), Каземиру (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Криштиану Роналду (Асенсио, 84), Бензема.
Предупреждения: Каземиру, 30. Аспас, 38. Хонни Кастро, 64. Гвидетти, 66. Мальо, 73. Эрнандес, 85. Серхио Рамос, 85.
Удаление: Аспас, 62.
Судья: Мартинес Мунуэра.
17 мая. Виго. Стадион "Balaidos".
LVA1
Slim Taller, ну сыграл же. Но это не отменяет факта того, что удаление очень спорное. Я просто к тому, что Реал бы и без этого победил, но нет - надо устраивать скандалы.
00:28
Slim Taller
LVA1, глаза раззуй.Варан сыграл рукой в метре от штрафной.Сельта весь матч срывала контратаки Реала с помощью захватов,но судья жёлтые давал лишь за споры и один раз за симуляцию.
00:11
LVA1
Реал откровенно тянули за уши судьи, это позор. Должны были давать желтую Роналду, давать вторую желтую за симмуляцию вообще нельзя и пенальти был на Варане. Скандальное чемпионство и не очень заслуженное. Правда, такое же было у Барсы год назад. Интересно еще то, что если Реал все же сыграет в ничью с Малагой, то у Реала будет 91 очко и у Барсы 90. Год назад было точно наоборот, и Реал тогда обыграл минимально Барсу в гостях. В этот раз Барсе не повезло.
00:03
oleg.bob
Португальский гений выдал поистине золотую весну.
23:58 17 мая
Slim Taller
С победой! Реал не был-бы Реалом,если-бы не растранжирил десяток голевых моментов.Рамоса с очередным голом в свои ворота.
23:52 17 мая