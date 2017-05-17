"Реал" разгромил "Сельту" и вышел в лидеры чемпионата за тур до конца сезона

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях с крупным счетом обыграл "Сельту" – 4:1. Дублем в составе мадридцев отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по голу забили форвард Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. У хозяев поля отличился Йон Гвидетти.

Благодаря этой победе мадридцы вышли в единоличные лидеры ла лиги за тур до конца сезона. "Реал" опережает "Барселону" на три очка. Каталонцы станут чемпионами, если в следующем туре обыграют дома "Эйбар", при этом "Королевский клуб" в гостях уступит "Малаге".

Чемпионат Испании

Ла лига

21-й тур

"Сельта" – "Реал" – 1:4 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 10 (0:1). Криштиану Роналду, 48 (0:2). Гвидетти, 69 (1:2). Бензема, 70 (1:3). Кроос, 88 (1:4).

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Аспас, Васс, Эрнандес, Хосабед Санчес (Диас, 72), Систо (Диоп, 80), Гвидетти (Бовю, 86).

"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Иско (Васкес, 84), Каземиру (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Криштиану Роналду (Асенсио, 84), Бензема.

Предупреждения: Каземиру, 30. Аспас, 38. Хонни Кастро, 64. Гвидетти, 66. Мальо, 73. Эрнандес, 85. Серхио Рамос, 85.

Удаление: Аспас, 62.

Судья: Мартинес Мунуэра.

17 мая. Виго. Стадион "Balaidos".