"Реал" разгромил "Мелилью" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Реал" с разгромным счетом обыграл "Мелилью" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (6:1). Дублями отметились форвард Марко Асенсио и хавбек Иско, по голу забили защитник Хави Санчес и нападающий Винисиус Жуниор.

"Реал" обыграл "Мелилью" со счетом 10:1 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

"Реал" - "Мелилья" - 6:1 (3:0)

Голы: Асенсио, 33 (1:0). Асенсио, 35 (2:0). Санчес, 39 (3:0). Иско, 47 (4:0). Винисиус Жуниор, 75 (5:0). Касми, 81 - с пенальти (5:1). Иско, 83 (6:1).

"Реал": Навас, Карвахаль (Гарсия, 45), Вальехо, Санчес, Одриосола, Вальверде, Льоренте (Себальос, 45), Иско, Асенсио, Диас, Винисиус Жуниор (Фидальго, 78).

"Мелилья": Касми.

Судья: Альберола Рохас.

06 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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