"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче Куртуа, Бензема оформил дубль

"Реал" в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромил "Леганес" со счетом 4:1. Дубль оформил Карим Бензема, еще по голу забили Гарет Бэйл и Серхио Рамос (с пенальти). У гостей с пенальти отличился Гвидо Каррильо.
Отметим, что в составе "Реала" свой первый матч провел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, перешедший летом из "Челси".
Чемпионат Испании
Лига 1
3-й тур
"Реал" - "Леганес" - 4:1 (1:1)
Голы: Бэйл, 17 (1:0). Каррильо, 24 - с пенальти (1:1). Бензема, 48 (2:1). Бензема, 61 (3:1). Серхио Рамос, 66 - с пенальти (4:1).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Иско, 62), Каземиру, Кроос, Бэйл (Васкес, 85), Бензема, Асенсио (Себальос, 78).
"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Сиовас, Сильва, Эль-Жар (Эн-Несири, 70), Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Весга, 69), Сантос (Ролан, 81), Каррильо.
Предупреждения: Модрич, 3. Сантос, 27.
Судья: ХАЙМЕ ЛАТРЕ (Испания).
1 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/