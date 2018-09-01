"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче Куртуа, Бензема оформил дубль

"Реал" в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромил "Леганес" со счетом 4:1. Дубль оформил Карим Бензема, еще по голу забили Гарет Бэйл и Серхио Рамос (с пенальти). У гостей с пенальти отличился Гвидо Каррильо.

Отметим, что в составе "Реала" свой первый матч провел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, перешедший летом из "Челси".

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Реал" - "Леганес" - 4:1 (1:1)

Голы: Бэйл, 17 (1:0). Каррильо, 24 - с пенальти (1:1). Бензема, 48 (2:1). Бензема, 61 (3:1). Серхио Рамос, 66 - с пенальти (4:1).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Иско, 62), Каземиру, Кроос, Бэйл (Васкес, 85), Бензема, Асенсио (Себальос, 78).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Сиовас, Сильва, Эль-Жар (Эн-Несири, 70), Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Весга, 69), Сантос (Ролан, 81), Каррильо.

Предупреждения: Модрич, 3. Сантос, 27.

Судья: ХАЙМЕ ЛАТРЕ (Испания).

1 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".