"Реал" разгромил "Бетис"

"Реал" в гостевом матче 8-го тура чемпионата Испании разгромил "Бетис" - 6:1. Дублем в составе "Королевского клуба" отметился полузащитник Иско. Подопечные Зинедина Зидана набрали 18 очков и сравнялись по этому показателю с лидирующим в турнирной таблице "Атлетико".

Чемпионат Испании

Ла Лига

8-й тур

"Бетис" - "Реал" - 1:6 (0:4)

Голы: Варан, 4 (0:1). Бензема, 31 (0:2). Марселу, 39 (0:3). Иско, 45 (0:4). Сехудо, 56 (1:4). Иско, 62 (1:5). Криштиану Роналду, 78 (1:6).

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Манди, Дурмиси, Брашанац (Зозуля, 46), Петрос, Мартен (Себальос, 67), Хоакин, Алегрия (Сехудо, 46), Рубен Кастро.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Пепе, Марселу, Кроос, Ковачич (Васкес, 65), Иско, Бэйл (Асенсио, 79), Бензема (Мората, 75), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Иско, 43. Пеццела, 48. Зозуля, 77. Петрос, 90+1.

Судья: Хиль Мансано.

15 октября. Севилья. Benito Villamarin.