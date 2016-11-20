"Реал" разгромил "Атлетико" в последнем дерби на "Висенте Кальдерон"

В игре 12-го тура чемпионата Испании "Реал" с крупным счетом переиграл "Атлетико" – 3:0. Все три мяча на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду, записавший на свой счет 18 голов в мадридских дерби, что позволило португальцу стать лучшим бомбардиром в истории противостояния.

Минувшее дерби стало последним на стадионе "Висенте Кальдерон", поскольку со следующего сезона "Атлетико" будет выступать на новой арене. Набранные три очка позволили "Королевскому клубу" увеличить отрыв от занимающей второе место "Барселоны" на четыре балла.

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Ла лига

12-й тур

"Атлетико" – "Реал" – 0:3 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 23 (0:1). Криштиану Роналду, 71 – с пенальти (0:2). Криштиану Роналду, 77 (0:3).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи (Корреа, 62), Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Фернандо Торрес (Гамейро, 62).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марселу, Ковачич, Иско (Бензема, 79), Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Криштиану Роналду (Родригес, 83), Бэйл.

Предупреждения: Габи, 26. Коке, 63. Криштиану Роналду, 63. Годин, 71. Васкес, 78.

Судья: Фернандес Борбалан.

19 ноября. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.

Трансляция матча "Атлетико" – "Реал"