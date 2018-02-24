20:06 24 февраля | Футбол — Испания

"Реал" разгромил "Алавес", Роналду оформил дубль

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"Реал" дома обыграл "Алавес" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Дублем в этой встрече отметился Криштиану Роналду, еше по голу забили Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Для команды Зинедина Зидана эта победа стала четвертой подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую серию из выигранных матчей.

После 25 игр "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. У занимающей первую строчку "Барселоны" 62 очка и игра в запасе.

Чемпионат Испании

Ла лига

25-й тур

"Реал" - "Алавес" - 4:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 44 (1:0). Бэйл, 46 (2:0). Криштиану Роналду, 61 (3:0). Бензема, 89 - с пенальти (4:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандез, Васкес, Ковачич (Себальос, 73), Каземиру (Льоренте, 80), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Перес, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.

Предупреждения: Перес, 5. Собрино, 20. Льоренте, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

24 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Реал - Алавес

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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viktomakarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

01:32

Flamenco

могли и догадаться, почему Бабу не дали пробивать пендель! Зидан спасает задницу БезНема

20:57 24 февраля

БигБосс

300й в чемпионате конечно.

20:33 24 февраля

БигБосс

Почему КриРо не бил пеналь???? Это был бы 300й гол за Реал! И очередной с пенальти-все ближе к рекорду Зико. Но все равно - вышел на первое место по голам в ТОП9 чемпионатов! 386!

20:31 24 февраля

pustot+

В этот раз Сливочные отскочили

20:17 24 февраля

oleg.bob

BBC- это сила!

20:12 24 февраля

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