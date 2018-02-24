"Реал" разгромил "Алавес", Роналду оформил дубль

"Реал" дома обыграл "Алавес" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Дублем в этой встрече отметился Криштиану Роналду, еше по голу забили Гарет Бэйл и Карим Бензема.
Для команды Зинедина Зидана эта победа стала четвертой подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую серию из выигранных матчей.
После 25 игр "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. У занимающей первую строчку "Барселоны" 62 очка и игра в запасе.
Чемпионат Испании
Ла лига
25-й тур
Голы: Криштиану Роналду, 44 (1:0). Бэйл, 46 (2:0). Криштиану Роналду, 61 (3:0). Бензема, 89 - с пенальти (4:0).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандез, Васкес, Ковачич (Себальос, 73), Каземиру (Льоренте, 80), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.
"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Перес, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.
Предупреждения: Перес, 5. Собрино, 20. Льоренте, 82.
Судья: Эстрада Фернандес.
24 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:32
Flamenco
могли и догадаться, почему Бабу не дали пробивать пендель! Зидан спасает задницу БезНема
20:57 24 февраля
БигБосс
300й в чемпионате конечно.
20:33 24 февраля
БигБосс
Почему КриРо не бил пеналь???? Это был бы 300й гол за Реал! И очередной с пенальти-все ближе к рекорду Зико. Но все равно - вышел на первое место по голам в ТОП9 чемпионатов! 386!
20:31 24 февраля
pustot+
В этот раз Сливочные отскочили
20:17 24 февраля
oleg.bob
BBC- это сила!
20:12 24 февраля