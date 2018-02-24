"Реал" разгромил "Алавес", Роналду оформил дубль

"Реал" дома обыграл "Алавес" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Дублем в этой встрече отметился Криштиану Роналду, еше по голу забили Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Для команды Зинедина Зидана эта победа стала четвертой подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую серию из выигранных матчей.

После 25 игр "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. У занимающей первую строчку "Барселоны" 62 очка и игра в запасе.

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25-й тур

"Реал" - "Алавес" - 4:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 44 (1:0). Бэйл, 46 (2:0). Криштиану Роналду, 61 (3:0). Бензема, 89 - с пенальти (4:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандез, Васкес, Ковачич (Себальос, 73), Каземиру (Льоренте, 80), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Перес, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.

Предупреждения: Перес, 5. Собрино, 20. Льоренте, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

24 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".