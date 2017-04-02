"Реал" разгромил "Алавес"

"Реал" на своем поле переиграл "Алавес" в матче 29-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Карим Бензема открыл счет, а под занавес встречи Иско и Начо довели счет до разгромного.

Подопечные Зинедина Зидана одержали четвертую подряд победу и продолжают лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Ла лига

29-й тур

"Реал" - "Алавес" - 3:0 (1:0)

Голы: Бензема, 31 (1:0). Иско, 85 (2:0). Начо, 88 (3:0).

"Реал": Касилья, Данилу, Пепе, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Иско, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Криштиану Роналду.

"Алавес": Пачеко, Феддаль, Лагуардия, Эли, Эрнандес, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Ману Гарсия, Камараса (Сантос, 84), Мендес (Катаи, 75), Дейверсон.

Предупреждения: Эли, 17. Ману Гарсия, 87.

Судья: Санчес Мартинес.

02 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".