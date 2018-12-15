"Реал" - "Райо Вальекано": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 15 декабря, "Реал" принимает "Райо Вальекано".

"Реал" с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице. У "Райо Вальекано" 10 очков и 19-е место.

Компания Winline предоставляет следующие коэффициенты на этот матч: победа хозяев – 1.16, ничья - 8.48, победа гостей - 12.0.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Реал" – "Райо Вальекано": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 16-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей