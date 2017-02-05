"Реал" провел двусторонку вместо отмененного матча с "Сельтой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вместо отмененной из-за погодных условий в Виго игры 21-го тура чемпионата Испании против "Сельты" организовал на тренировке команды двусторонний матч. Коллектив был поделен на два состава:

Навас – Техеро (игрок "Кастильи"), Варан, Рамос, Коэнтрау – Асенсио, Кроос, Сеоане (игрок "Кастильи") – Лукас, Мората, Криштиану Роналду.

Касилья – Данилу, Начо, Пепе, Марселу – Ковачич, Каземиру, Иско – Седрес (игрок "Кастильи"), Бензема, Мариано.

Со счетом 6:1 победу одержала команда Криштиану Роналду, который сегодня отпраздновал свой 32-й день рождения.