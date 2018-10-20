"Реал" проиграл "Леванте" на своем поле

"Реал" уступил "Леванте" в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:2). Голом в составе хозяев поля отметился защитник Марселу, у гостей отличились нападающие Хосе Моралес и Марти Рохер.

После девяти туров "Реал" занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков, "Леванте" с 13 баллами располагается на 7-й строчке.

"Реал" не смог победить в пятом матче подряд. Кроме того, "сливочные" в этой встрече установили клубный антирекорд: до гола Марселу они не могли забить в течение 465 минут, что является худшим результатом за всю историю мадридского клуба.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

"Реал" - "Леванте" - 1:2 (0:2)

Голы: Моралес, 6 (0:1). Рохер, 13 - с пенальти (0:2). Марселу, 72 (1:2).

"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Иско (Себальос, 60), Васкес, Диас, Асенсио (Бензема, 60).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Постиго (Чема, 75), Кабако, Пьер, Хасон, Барди, Рочина (Дукуре, 67), Кампанья, Тоньо, Моралес, Рохер (Боатенг, 79).

Предупреждения: Кабако, 53. Хасон, 89. Марселу, 90+4.

Судья: Куадра Фернандес.

20 октября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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