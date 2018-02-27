"Реал" проиграл "Эспаньолу", пропустив на 3-й добавленной минуте

"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 0:1. Единственный гол забил Херард Морено. У мадридского клуба осталось 51 очко, у каталонцев в активе стало 31 очко.
Отметим, что "Реал" занимает третье место и отстает от "Барселоны" на 14 очков, однако у сине-гранатовых одна игра в запасе. "Эспаньол" расположился на 13-й строчке.
Чемпионат Испании
"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (0:0)
Гол: Морено, 90+3.
"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.
"Реал": Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).
Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.
Судья: Санчес Мартинес.
27 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
sergey636
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
03:25
Flamenco
всегда приятно когда проигрывает кулуп реал )))
01:49
Pablo_75
Да не доигрался, а просто все знают, что такой отрыв у Барсы отыграть нельзя. Всё внимание теперь только на ЛЧ, а чемпионат по сути пофигу. Как раз работать с составом можно.
00:56
oleg.bob
Доигрался с составом, Зизуля!
00:16
shpasic
лучший клуб мира, бгг))
23:56 27 февраля