23:51 27 февраля | Футбол — Испания

"Реал" проиграл "Эспаньолу", пропустив на 3-й добавленной минуте

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"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 0:1. Единственный гол забил Херард Морено. У мадридского клуба осталось 51 очко, у каталонцев в активе стало 31 очко.

Отметим, что "Реал" занимает третье место и отстает от "Барселоны" на 14 очков, однако у сине-гранатовых одна игра в запасе. "Эспаньол" расположился на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (0:0)

Гол: Морено, 90+3.

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).

Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.

Судья: Санчес Мартинес.

27 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).

Эспаньол - Реал

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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sergey636

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

03:25

Flamenco

всегда приятно когда проигрывает кулуп реал )))

01:49

Pablo_75

Да не доигрался, а просто все знают, что такой отрыв у Барсы отыграть нельзя. Всё внимание теперь только на ЛЧ, а чемпионат по сути пофигу. Как раз работать с составом можно.

00:56

oleg.bob

Доигрался с составом, Зизуля!

00:16

shpasic

лучший клуб мира, бгг))

23:56 27 февраля

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