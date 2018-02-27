"Реал" проиграл "Эспаньолу", пропустив на 3-й добавленной минуте

"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 0:1. Единственный гол забил Херард Морено. У мадридского клуба осталось 51 очко, у каталонцев в активе стало 31 очко.

Отметим, что "Реал" занимает третье место и отстает от "Барселоны" на 14 очков, однако у сине-гранатовых одна игра в запасе. "Эспаньол" расположился на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (0:0)

Гол: Морено, 90+3.

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).

Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.

Судья: Санчес Мартинес.

27 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).