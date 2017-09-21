"Реал" проиграл "Бетису" и не побил рекорд "Сантоса"

"Реал" в матче 5-го тура чемпионата Испании проиграл на своем поле "Бетису" - 0:1. Единственный гол в этом поединке на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте забил парагвайский нападающий Антонио Санабрия. Мадридская команда еще не выигрывала в этом сезоне на "Сантьяго Бернабеу" в поединках примеры. В турнирной таблице "Реал" занимает 7-е место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.
Отметим, также мадридцы упустили шанс побить рекорд "Сантоса". Команда не смогла забить гол в ворота соперника в 74-м матче подряд.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
Гол: Санабрия, 90+4.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Майораль, 72), Кроос, Каземиру, Модрич (Васкес, 72), Бэйл, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 67).
"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Франсис Герреро (Будебуз, 61), Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Руис (Хоакин, 80), Тельо, Санабрия.
Предупреждения: Тельо, 36. Манди, 38. Феддаль, 58.
Судья: Матеу Лаос.
20 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Rome22
"Команда не смогла забить гол в ворота соперника в 74-м матче подряд"???.... таких "грамотеев" можно увидеть только в СЭ!...
01:20
fireman32
Наверно пенальти не поставили?
01:17
Мух
Вечно везти не может!!! Итак в прошлом и позапрошлом году лет на 5 навезло...
01:13
Flamenco
Дозвездились ))) все справедливо !!!
01:10
shpasic
испанский Спартак?
01:08
artur674
Можно забыть о мелких царапинах, сколах, и полировке автомобиля навсегда и сделать это можно самостоятельно http://bit.do/driwe2 Причем в разы дешевле! Честно, не ожидал такого, мой автомобиль стал выглядеть как только из салона!
01:07
Thomas_Boy_
Похоже, Примеру "Реалу" не выиграть.
01:07
Goshas34
Время Реала заканчивается.
00:58