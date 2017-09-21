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00:53 | Футбол — Испания

"Реал" проиграл "Бетису" и не побил рекорд "Сантоса"

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"Реал" в матче 5-го тура чемпионата Испании проиграл на своем поле "Бетису" - 0:1. Единственный гол в этом поединке на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте забил парагвайский нападающий Антонио Санабрия. Мадридская команда еще не выигрывала в этом сезоне на "Сантьяго Бернабеу" в поединках примеры. В турнирной таблице "Реал" занимает 7-е место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.

Отметим, также мадридцы упустили шанс побить рекорд "Сантоса". Команда не смогла забить гол в ворота соперника в 74-м матче подряд.

 
Рекордные голевые серии "Сантоса" и "Реала"."Реал" Роналду vs "Сантос" Пеле: ничья

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур 

"Реал" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Санабрия, 90+4.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Майораль, 72), Кроос, Каземиру, Модрич (Васкес, 72), Бэйл, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 67).

"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Франсис Герреро (Будебуз, 61), Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Руис (Хоакин, 80), Тельо, Санабрия.

Предупреждения: Тельо, 36. Манди, 38. Феддаль, 58. 

Судья: Матеу Лаос.

20 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Бетис"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Rome22

"Команда не смогла забить гол в ворота соперника в 74-м матче подряд"???.... таких "грамотеев" можно увидеть только в СЭ!...

01:20

fireman32

Наверно пенальти не поставили?

01:17

Мух

Вечно везти не может!!! Итак в прошлом и позапрошлом году лет на 5 навезло...

01:13

Flamenco

Дозвездились ))) все справедливо !!!

01:10

shpasic

испанский Спартак?

01:08

artur674

Можно забыть о мелких царапинах, сколах, и полировке автомобиля навсегда и сделать это можно самостоятельно http://bit.do/driwe2 Причем в разы дешевле! Честно, не ожидал такого, мой автомобиль стал выглядеть как только из салона!

01:07

Thomas_Boy_

Похоже, Примеру "Реалу" не выиграть.

01:07

Goshas34

Время Реала заканчивается.

00:58