"Реал" проиграл "Бетису" и не побил рекорд "Сантоса"

"Реал" в матче 5-го тура чемпионата Испании проиграл на своем поле "Бетису" - 0:1. Единственный гол в этом поединке на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте забил парагвайский нападающий Антонио Санабрия. Мадридская команда еще не выигрывала в этом сезоне на "Сантьяго Бернабеу" в поединках примеры. В турнирной таблице "Реал" занимает 7-е место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.

Отметим, также мадридцы упустили шанс побить рекорд "Сантоса". Команда не смогла забить гол в ворота соперника в 74-м матче подряд.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Реал" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Санабрия, 90+4.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Майораль, 72), Кроос, Каземиру, Модрич (Васкес, 72), Бэйл, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 67).

"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Франсис Герреро (Будебуз, 61), Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Руис (Хоакин, 80), Тельо, Санабрия.

Предупреждения: Тельо, 36. Манди, 38. Феддаль, 58.

Судья: Матеу Лаос.

20 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Бетис"