"Реал" продлит контракт Зидана до 2020 года

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан продлит контракт с клубом на два года, информирует Marca. Стороны уже договорились о новом соглашении, а официально о продолжении сотрудничества будет объявлено по окончании этого сезона.

Действующее соглашение 44-летнего специалиста с мадридцами рассчитано до лета 2018 года. За полтора года у руля "Королевского клуба" Зидан привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

3 июня мадридцы сыграют в финале ЛЧ против "Ювентуса". Также команда претендует на первый чемпионский титул в Испании за последние пять лет.