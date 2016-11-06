20:27 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" продлил контракт с Криштиану Роналду до 2021 года

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду продлил контракт с мадридцами, сообщает клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2021 года. Завтра в 15.30 по московскому времени на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится специальная пресс-конференция, посвященная этому событию.

Отметим, что новый контракт подразумевает под собой и увеличение заработной платы, поэтому 31-летний игрок вновь станет единоличным лидером по зарплате в клубе. По слухам, после продления контракта с полузащитником Гаретом Бэйлом его зарплата стала равной зарплате португальца.

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