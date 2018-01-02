"Реал" продаст Крооса, чтобы подписать контракт с Неймаром?

Руководство "Реала" намерено продать полузащитника Тони Крооса в "Манчестер Юнайтед", сообщает Express. В числе потенциальных покупателей на 27-летнего немецкого хавбека называются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
По информации источника, "королевский клуб" пойдет на такой шаг, чтобы освободить средства для подписания контракта с нападающим парижан Неймаром. В стане мадридцев считают, что продажа Гарета Бэйла может оказаться недостаточной для того, чтобы появилась возможность приобрести бразильского форварда.
Напомним, Кроос в этом сезоне принял участие в 21 матче на клубном уровне, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Неймар в 20 играх за "ПСЖ" отметился 18 мячами и 3 голевыми пасами.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гарет Бэйл
ЗЮК~
Продам стиральную машину,чтобы купить холодильник.
19:13
capitan76
Неймар, как засланный казачок от Барсы. Просто контра-контрагент)))
18:34
hottie
Весь центр развалят, если продадут немца. Модричу трудно одному будет справляться, да и толку то опять бешеные бабки за Неймара платить.
18:00