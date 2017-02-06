"Реал" пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу из-за переноса матча с "Сельтой"

"Реал" из-за переноса матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, информирует AS. Встреча была перенесена, так как стадион в Виго получил повреждения после урагана. Дата этой встречи пока не определена. В мадридском клубе считают, что игра могла состояться, если бы организаторы приняли необходимые меры.
В "Сельте" же недоумевают по поводу того, почему президент "Реала" Флорентино Перес ставит свои интересы выше безопасности болельщиков и игроков. Отмечается, что болельщики мадридцев должны были занять трибуну, которой был нанесен наибольший урон.
Напомним, что Европейская суперлига пока является проектом. Он частично реализован в виде предсезонного турнира Международный Кубок чемпионов.
Slim Taller
Боярышника принял и сразу поумнел,что-ли,валенок?!
16:59
Gordon
Тупые мадридские истерички.
16:29
serzheo
А все бабло проклятущее - анархия. Хотя в целом я "за" Мы не можем УЕФА на место поставить, так пусть сами себя ставят. Как пауки в банке.
15:57
BATAMAN
боятся сельту
15:49
regjy
ни чего личного, ставка просто у него не сыграла:)))
15:39