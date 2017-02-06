15:17 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу из-за переноса матча с "Сельтой"

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"Реал" из-за переноса матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, информирует AS. Встреча была перенесена, так как стадион в Виго получил повреждения после урагана. Дата этой встречи пока не определена. В мадридском клубе считают, что игра могла состояться, если бы организаторы приняли необходимые меры.

В "Сельте" же недоумевают по поводу того, почему президент "Реала" Флорентино Перес ставит свои интересы выше безопасности болельщиков и игроков. Отмечается, что болельщики мадридцев должны были занять трибуну, которой был нанесен наибольший урон.

Напомним, что Европейская суперлига пока является проектом. Он частично реализован в виде предсезонного турнира Международный Кубок чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Боярышника принял и сразу поумнел,что-ли,валенок?!

16:59

Gordon

Тупые мадридские истерички.

16:29

serzheo

А все бабло проклятущее - анархия. Хотя в целом я "за" Мы не можем УЕФА на место поставить, так пусть сами себя ставят. Как пауки в банке.

15:57

BATAMAN

боятся сельту

15:49

regjy

ни чего личного, ставка просто у него не сыграла:)))

15:39

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