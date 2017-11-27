"Реал" предложит "МЮ" 90 миллионов евро за Марсьяля?

"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю, сообщает Daily Mail. По информации источника, после завершения сезона-2017/18 испанский клуб предложит манкунианцам 90 миллионов евро за французского форварда. В услугах 21-летнего игрока заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

В этом сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, забив 7 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Напомним, Марсьяль перешел в стан "красных дьяволов" в 2015 году из "Монако". Английский клуб заплатил за нападающего 60 миллионов евро. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до конца сезона-2018/19.