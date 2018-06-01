"Реал" предложит Бэйлу новый контракт

Руководство "Реала" планирует предложить нападающему Гарету Бэйлу новый контракт и удержать в команде на ближайшие сезоны, сообщает Daily Mail.

По данным издания. 28-летний валлиец – главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, однако "Реал" не продаст форварда меньше чем за 140 миллионов евро. К тому же руководство Королевского клуба намерено сохранить Бэйла и готово предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Текущее соглашение валлийца рассчитано до 2022 года.

Бэйл выступает за мадридский клуб с 2013 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 44 матчах и забил 21 гол.