"Реал" предложит 135 миллионов евро за Мбаппе

"Реал" готовит очередное предложение "Монако" по приобретению нападающего Кильяна Мбаппе, информирует rmcsport.bfmtv.com. На этот раз "Королевский клуб" готов заплатить 135 миллионов евро за 18-летнего француза. Последний, однако, занял принципиальную позицию и хочет остаться в "Монако", который предложит футболисту новый контракт на улучшенных условиях.

Напомним, что в приобретении французского вундеркинда заинтересовано несколько топ-клубов Европы. Помимо "Реала", для которого Мбаппе – одна из главных целей, среди претендентов на игрока назывались "Манчестер Сити" и "Арсенал". По информации СМИ, они предлагали 130 и 100 миллионов евро соответственно, но не получили согласия от чемпиона Франции.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.