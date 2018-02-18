"Реал" предложил "Челси" 113 миллионов евро и права на Бэйла за Азара

"Реал" продолжает рассчитывать на подписание контракта с нападающим "Челси" Эденом Азаром, сообщает Goal. По информации источника, мадридцы готовы предложить за 27-летнего бельгийца 113 миллионов евро и права на форварда Гарета Бэйла.
Ранее сам Азар не стал исключать возможности того, что перейдет в "Реал". Действующий контракт форварда с "синими" рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро (по версии transfermarkt.de). В этом сезоне форвард лондонцев принял участие в 35 матчах, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Соглашение Бэйла с "Реалом" действует до конца сезона-2021/22. Его трансферная стоимость составляет 75 миллионов евро. В сезоне-2017/18 28-летний валлиец выходил на поле в 21 матче, забив 9 мячей и сделав 4 результативных паса.
PLUT-IN
150 и никакого Бэйла. Тогда Азара экспресс-почтой вышлют.
21:15
Бармалей3000
Бейл сильнее Азара!!!
18:39
Солёный
Бэйл, в данный момент, в Мадриде самый лучший... лучше стареющего КриРО спихните Абрамовичу... ))))
16:33
Pablo_75
Челси без Азара резко сдаст, это лидер команды, организатор и мотор всех атак. Бэйл ему совершенно не замена.
14:13
Aha
это СУПЕР предложение! Азар давно хочет уйти и то играет, то нет. Проблема в том, что Бэйл сейчас не стоит много. Он стеклянный, 80% матчей -в лазарете
13:40