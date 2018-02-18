"Реал" предложил "Челси" 113 миллионов евро и права на Бэйла за Азара

"Реал" продолжает рассчитывать на подписание контракта с нападающим "Челси" Эденом Азаром, сообщает Goal. По информации источника, мадридцы готовы предложить за 27-летнего бельгийца 113 миллионов евро и права на форварда Гарета Бэйла.

Ранее сам Азар не стал исключать возможности того, что перейдет в "Реал". Действующий контракт форварда с "синими" рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро (по версии transfermarkt.de). В этом сезоне форвард лондонцев принял участие в 35 матчах, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.

Соглашение Бэйла с "Реалом" действует до конца сезона-2021/22. Его трансферная стоимость составляет 75 миллионов евро. В сезоне-2017/18 28-летний валлиец выходил на поле в 21 матче, забив 9 мячей и сделав 4 результативных паса.