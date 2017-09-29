"Реал" предлагает Криштиану Роналду 25 миллионов евро в год, португалец хочет 30-40 миллионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выдвинул свои условия продления контракта с клубом. Как сообщает AS, португалец ждет от мадридцев ответа по его предложению.

– Мой контракт? Это хороший вопрос. Но президент клуба лучше знает ответ на него, чем я, – заметил форвард в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с продлением договора.

По данным источника, "Реал" готов повысить зарплату Криштиану Роналду до 25 миллионов евро, тогда как сам игрок хочет получать от 30 до 40 миллионов, то есть столько, сколько Неймар в "ПСЖ" и Лионель Месси в "Барселоне". В "Реале" пока на эти запросы не отреагировали.