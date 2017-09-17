"Реал" повторил голевой рекорд "Сантоса" Пеле

"Реал" забил в матче чемпионата Испании против "Реал Сосьедад". Эта игра стала 73-й для мадридцев, в которой они поражают ворота соперника. По данному показателю они повторили рекорд "Сантоса", державшийся более 50 лет - в сезоне-1962/63 бразильский клуб также забивал 73 поединка подряд. Непосредственное участие в установлении рекорда команды принял "король футбола", будущий трехкратный чемпион мира Пеле.

Последний раз подопечные Зинедина Зидана не смогли поразить ворота 26 апреля 2016 года в игре Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:0).

Трансляция матча "Реал Сосьедад" - "Реал"