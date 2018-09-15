"Реал" потерял первые очки, сыграв вничью с "Атлетиком"

"Атлетик" и "Реал" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Испании – 1:1. На гол Икера Муниаина гости ответили точным ударом Иско.

"Королевский клуб" потерял первые очки в ла лиге в этом сезоне и не смог догнать лидирующую "Барселону", которая одержала четыре победы в четырех встречах.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Атлетик" – "Реал" – 1:1 (1:0)

Голы: Икер Муниаин, 32 (1:0). Иско, 63 (1:1).

"Атлетик": Симон, Де Маркос, Альварес, Иньиго Мартинес, Берчиче, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Эчеварриа (Микель Рико, 81), Сусаэта, Иньяки Уильямс (Сан-Хосе, 76), Икер Муниаин (Капа, 54).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Себальос (Каземиру, 46), Кроос, Модрич (Иско, 61), Бэйл (Васкес, 75), Бензема, Асенсио.

Предупреждения: Альварес, 45. Дани Гарсия, 60. Капа, 68. Берчиче, 72. Эчеварриа, 78. Карвахаль, 85. Васкес, 87. Симон, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

15 сентября. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".​