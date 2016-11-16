22:28 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" потерял Морату на месяц

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Нападающий "Реала" Альваро Мората получил травму мышцы бедра в товарищеском матче сборной Испании с Англией (2:2). Как сообщает AS, восстановление форварда займет около месяца. Причем Мората уже получал небольшое повреждение в предыдущей игре сборной Испании с Македонией (4:0) в отборочном турнире ЧМ-2018. Однако медицинский штаб испанской команды посчитал повреждение обычным ушибом.

Таким образом, Мората пропустит ближайший матч "Реала" с "Атлетико", а также, вероятнее всего, игру с "Барселоной" 3 декабря. Отметим, что под сомнением участие в матче с "Атлетико" и Карима Бензема.

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Материалы REN-TV

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