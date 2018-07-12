"Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере после ухода Роналду

"Реал" теряет подписчиков в социальных сетях после продажи нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".



Как подмечает AS, с момента объявления об уходе 33-летнего португальца от Твиттера королевского клуба отписалось почти 1 миллион человек. Теперь мадридцев читают 31,02 миллиона вместо 31,97.



Любопытно, что на Твиттер "Ювентуса" за этот же промежуток времени подписалось более 1,1 миллиона человек.



"Реал" объявил об уходе Роналду 10 июля. Несмотря на отток подписчиков, мадридцы остаются самым популярным клубом в Твиттере. На втором месте по данному показателю "Барселона" (13,8).







