"Реал" после 0:3 от ЦСКА обыграл "Райо Вальекано" и поднялся на третье место

"Реал" с минимальным счетом победил "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Карим Бензема.
"Реал" набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 10 баллами располагается на предпоследней строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
16-й тур
"Реал" - "Райо Вальекано" - 1:0 (1:0)
Гол: Бензема, 13.
"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 90+2), Кроос, Льоренте, Бензема (Винисиус Жуниор, 78), Васкес, Асенсио (Себальос, 71).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Тито, Гальвес (Ба, 54), Веласкес, Алекс Морено, Имбула, Медран (Бебе, 54), Комесанья, Альваро Гарсия, Эмбарба (Алегрия, 73).
Предупреждения: Гальвес, 39. Бебе, 64. Имбула, 83.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
15 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".