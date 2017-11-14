"Реал" понизил ценник на Бэйла для "Манчестер Юнайтед"

"Реал" готов продать нападающего Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед" за 69 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun. Летом мадридский клуб уже отклонял предложение "красных дьяволов". Трансфер валлийца в 2013 году стал самым дорогим в истории футбола, "Реал" заплатил за него 87 миллионов фунтов стерлингов.

Летом 2017 года наставник "МЮ" Жозе Моуринью предлагал за 28-летнего футболиста около ста миллионов фунтов стерлингов, но "Королевский клуб" отклонил предложение из-за сорвавшегося перехода Кильяна Мбаппе. Зимой же, по информации британского издания, Бэйл может вернуться в Англию за 69 миллионов фунтов стерлингов.

За четыре года в "Реале" спортсмен сыграл всего 159 матчей во всех турнирах, при этом получив 24 травмы. Ранее Бэйл выступал за английский "Тоттенхэм".