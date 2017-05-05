"Реал" получает 100 миллионов евро в год от технического спонсора

Компания Adidas, являющаяся техническим спонсором "Реала", выплачивает ежегодно по 100 миллионов евро испанской команде, утверждают der Spiegel и Football Leaks. Немецкая фирма является спонсором мадридцев с 1998 года, а последнее соглашение сторон было заключено в 2015 году и срок его действия истекает в 2025-м.

Ежегодные выплаты Adidas "Реалу" составляют 100 миллионов евро, из которых 70 миллионов составляют фиксированные выплаты, остальное – 22,5 процента от продаж атрибутики клуба, сумма обычно составляет около 30 миллионов евро в год. Также в сделку включены различные бонусы. За победу в чемпионате Испании "Королевский клуб" получит 2,5 миллиона, а после 2020 года сумма вырастет до 3,5 миллиона.

Взамен немецкая компания получила права на проведение различных чемпионских парадов мадридцев и организаций мероприятий у фонтана Сибелес, где исторически "Реал" отмечает главные победы в своей истории.