18:09 | Футбол — Испания

"Реал" показал самолет. Он шикарен. Фото

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В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты "Реала".

Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Его стоимость оценивается 340 миллионов фунтов стерлингов.

Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины,  умывальники и телевизоры, которые показывают 2,5 тысячи каналов, а также огромный бар.

 

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