"Реал" показал самолет. Он шикарен. Фото

В сети появились фотографии самолета, на котором летают футболисты "Реала".

Как сообщает The Sun, игроки летают на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Его стоимость оценивается 340 миллионов фунтов стерлингов.

Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины, умывальники и телевизоры, которые показывают 2,5 тысячи каналов, а также огромный бар.