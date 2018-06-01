09:42 | Футбол — Испания

"Реал" подпишет Покеттино, если выплатит "Тоттенхэму" 56 миллионов долларов

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Как сообщает Time, выкупная стоимость главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.

Напомним, что 24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Дядька

Свет клином не сошелся на этом Почеттино. Из остальных претендентов - Клопп псих, а Лёв не клубный тренер. Пусть лучше Сарри подпишут.

10:39

Ботаникум

56 мильЁнов "компенсации" - крутовато даже для "Реала"!!! Похоже, Перецу придётся утешаться "подержанным" Венгерцем.....

10:29

spartakmoskva63

Роберто?)

10:29

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