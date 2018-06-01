"Реал" подпишет Покеттино, если выплатит "Тоттенхэму" 56 миллионов долларов

Как сообщает Time, выкупная стоимость главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.



Напомним, что 24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.