"Реал" подпишет игрока академии "Барселоны"

Защитник академии "Барселоны" Марк Кукурелья летом перейдет в "Реал". Согласно Don Balon, 18-летний футболист не намерен продлевать с каталонцами контракт, истекающий предстоящим летом. Главным претендентом на крайнего защитника считается "Реал", уже связавшийся как с игроком, так и с его представителем.

Желание Кукурельи покинуть "Барселону" обусловлено тем, что ему не предоставляется шанс проявить себя в составе первой команды. Также в услугах испанца заинтересованы "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия".