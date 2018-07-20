"Реал" подписал контракт с Винисиусом Жуниором

18-летний нападающий Винисиус Жуниор подписал контракт с "Реалом", сообщает Твиттер мадридцев. От руководства "королевского клуба" на церемонии присутствовал президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, "Реал" объявил о достижении соглашения с "Фламенго" о будущем трансфере игрока еще летом 2017 года. Сегодня, 20 июля, договор между действующим победителем Лиги чемпионов и 18-летним форвардом вступил в силу.

В 2018 году Винисиус провел за бразильский клуб 19 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей, сделав 3 голевые передачи и получив 3 желтые карточки.