"Реал" подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию Роналду

"Реал" хочет опротестовать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение испанской федерации футбола о дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS. Португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Ранее сообщалось, что дисквалификация, скорее всего, будет сокращена на одну встречу. Однако в итоге Королевская федерация футбола Испании оставила в силе первоначальное решение.

За что наказан Роналду? //

Роналду: выход на замену, гол и удаление //

От "Барселоны" осталось одно название